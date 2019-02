La cantante Pink recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles, EU.- Después de años de entrega a la creación de música y de consolidarse como una de las intérpretes más talentosas de la industria, Pink fue reconocida con la develación de su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Contenta y agradecida, la arista estuvo acompañada en el especial momento de sus hijos, Jameson Moon y Willow Sage, su esposo, Carey Hart, su madre, otros seres queridos y, por supuesto, algunos de sus fieles fans.

Haciendo gala del mensaje de empoderamiento y confianza en sí misma que siempre imprime en sus proyectos, Pink ofreció un discurso de agradecimiento en el que destacó cómo el apego a sus valores la han llevado a alcanzar sus metas en el ámbito artístico.

Gracias a todos los que hicieron que ayer fuera posible”, escribió Pink al pie de una fotografía en la que ella y su esposo aparecen al lado de su estrella.

La intérprete, quien inició su carrera en sus 20, confesó recientemente en el programa The Ellen Show que planea lanzar un nuevo álbum muy pronto, y que incluso pronto grabará un video musical a cargo del director de la película The Greatest Showman.

Según lo que reveló a la conductora Ellen DeGeneres, el nuevo disco de Pink llevará por título Hurt to be Human y una de sus canciones es Walk me Home. El álbum podría ver la luz en el próximo mes de abril y el tema en dos semanas.