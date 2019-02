La carta de Eugenio Derbez a Cuarón: “Ya se ganó nuestros corazones”

Los Ángeles, EU.- Orgulloso por los logros de su compatriota y el lugar en el que pone a México con su película, Eugenio Derbez empleó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje de agradecimiento, felicitación y reconocimiento a Alfonso Cuarón, cuya película Roma aspira a 10 premios Oscar esta noche.

El actor de No se aceptan devoluciones habla después sobre Hollywood y la forma en que Alfonso Cuarón ha conquistado a la industria con una obra cinematográfica llena de identidad y valores mexicanos.

Eugenio describió a Roma como una obra de arte “impecable”, capaz de atrapar al espectador con sus detalles y gracias al esfuerzo de su director. Sin embargo, la característica del filme que más destaca es su forma de proyectar historias y situaciones sociales que deben ser escuchadas.

Pero también hace algo mucho más importante: le da una voz a los que no la tienen. Porque Alfonso no cuenta la historia de un personaje cualquiera del imaginario mexicano: cuenta la historia de uno que por lo general pasa desapercibido y es poco valorado. Y esto es lo que hace el arte de verdad: nos deja ver el mundo a través de los ojos de alguien más. El mejor arte es una ‘máquina de empatía’. Roma tiene ese poder. Roma es una película en blanco y negro que nos hace ver el mundo con intensos colores nuevos”, indicó el actor.

Derbez también habló de cómo la diversidad es una palabra de moda en Hollywood, pero no solo en lo referente a la elección del elenco para una producción, sino también a la perspectiva desde la cual se cuentan las historias.

Todos tenemos una lección que aprender de Alfonso acerca de lo que significa estar comprometido con contar historias incluyentes. Debemos escarbar más profundo. Debemos incluir más voces. Se me rompe el corazón cada vez que veo las noticias, pero se me compone al ver películas como Roma. Roma no es solo acerca de México. Tiene resonancias con cualquier país en el que la diferencia entre ricos y pobres es grande”, expuso el artista mexicano.

Eugenio Derbez recordó cuando Alfonso Cuarón le ofreció un papel en una de sus primeras películas, oportunidad que declinó al aceptar un contrato con una televisora que le permitiría sacar adelante a su familia en ese entonces.

Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquel momento. Pero he tenido el honor y el orgullo de ver el ascenso de Alfonso como director, y he emprendido muchos viajes maravillosos a través de su arte”, compartió.