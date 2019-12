La cirugía que dejó un gran complejo en el conductor de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- En una entrevista, el conductor y cantante, Adrián Cue, relató que el haberse sometido a un cirugía estética que le provocó un profundo complejo, la cual casi arruinó su carrera artística.

En la sección En sus batallas de Venga La Alegría, el exintegrante de Mercurio mencionó que su cirujano le propuso hacer una operación en la nariz por un problema de salud que padecía.

Sin embargo, el presentador de Enamorándonos expresó que no quedó satisfecho con el resultado y calificó este episodio como "la peor decisión de su vida".

Me dejaron una nariz muy pequeña, yo me veía al espejo y yo lloraba y decía ‘acabaron con mi carrera’. Me deshicieron la cara”, comentó Adrián.