La confesión de Inés Gómez Mont sobre su amistad con Galilea Montijo

Ciudad de México.- Galilea Montijo es una de las madrinas de su hija María, una confidente amiga y una de las personas con las que más disfruta trabajar, sin embargo, Inés Gómez Mont reconoce que el inicio de su amistad con la conductora de Hoy distó mucho del nivel de confianza y complicidad que ahora existe entre ellas.

En una dinámica de honestidad, la madre de siete pequeños respondió a preguntas de sus seguidores por medio de Instagram Stories, espacio en el que confesó cómo una equivocación que ella cometió y de la que se arrepintió le permitió ganar a una de sus más grandes amigas.

Al ser cuestionada sobre cómo conoció a Montijo, Inés reveló:

Un día hablé muy feo de ella sin conocerla por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón y créanme aprendí la lección de no hablar mal de nadie. De las cosas que más me arrepiento aunque eso me dejó una amistad única. De los errores se aprende”.