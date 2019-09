La conmovedora foto de Kanye West y Kim Kardashian que enternece a fans

California, Estados Unidos.- La famosa socialité, Kim Kardashian, sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar, luego de varios meses, una nueva fotografía en la que aparece al lado de su esposo Kanye West.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians publicó en su cuenta oficial una instantánea en la que luce su curvilínea figura con cómodos pants y sudadera, al igual que el rapero.

Lo que más destaca es que la famosa pareja aparece dándose un tierno beso con el cual han logrado recaudar más de tres millones 600 mil 'Likes', así como miles de mensajes de cariños y halagos.

Amor verdadero".

Mi pareja favorita siempre".

Amor eterno, me encantan".