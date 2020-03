La crisis se afronta con música: Bon Jovi pide a fans escribir canción junto a él

Estados Unidos.- En un entorno dominado por el miedo y la incertidumbre que genera una de las peores crisis de salud, el legendario Jon Bon Jovi usa el lenguaje universal de la música para inspirar a las personas a hacer lo que puedan para ayudar a los demás en estos tiempos difíciles.

El reconocido intérprete está pidiendo a sus seguidores de redes sociales que escriban un verso de Do What You Can (Haz lo que puedas), una canción que acaba de crear motivado por la lucha contra el coronavirus a nivel mundial.

La idea surgió después de que el músico visitó uno de sus restaurantes solidarios Soul Kitchen, en Nueva Jersey, y se dispuso a lavar trastes como los demás voluntarios que brinda su apoyo en el establecimiento.

Si no puedes hacer lo que haces, haz lo que puedes", escribió el cantante en la descripción de una imagen que lo muestra lavando los trastes en el restaurante solidario.

A través de un video compartido en Instagram, Bon Jovi explicó que él ya escribió un verso y el coro de Do What You Can, por lo que ahora pide a sus seguidores que compartan sus historias con una estrofa de su propia inspiración.

Estamos lidiando con tiempos intranquilos, pero estamos todos juntos en esto. Yo escribí el primer verso y el coro. Escríbeme un verso. Contemos tu historia", escribió el cantante al pie del video en el que aparece entonando Do What You Can con su guitarra.

Por supuesto, la iniciativa ha generado toda clase de reacciones en los seguidores del músico, quienes han compartido las batallas por las que ahora atraviesan.