La cruel manera en la que Harry avisó a la Reina Isabel II su renuncia a la Corona

Reino Unido.- Una fuente cercana a Meghan Markle ha asegurado al Daily Mail que el Príncipe Harry le avisó a la Reina Isabel II de una manera cruel y sin consideración que él y su esposa habían decidido renunciar a su puesto como miembros 'senior' de la Corona, además de asegurar que la duquesa nunca lo manipuló.

El informante señaló que antes de lanzar el comunicado que impactó a millones sobre su separación, el duque de Sussex le avisó a la monarca a través de un frío e-mail, en el que le expresó que querían independizarse de la familia real y dividir su tiempo entre EU y Reino Unido.

Supuestamente fue Harry y no la duquesa de Sussex quien tomó la iniciativa ante los ataques de los medios británicos, aunque no reveló los motivos que lo llevaron a su falta de consideración para su abuela y no pedir una reunión para hablarlo con calma y solo lanzarle tremenda 'bomba' por correo, restandole importancia a la suituación que ha generado miles de polémicas.

El problema es que son tan obstinados, tercos y convencidos de la justicia de su causa, que incluso si Harry se arrepintiera en privado, no admitiría que estaban equivocados", explicó la fuente.

Cabe mencionar que oficialmente la pareja será despojada de sus títulos por los próximos 12 meses a partir del próximo martes 31 de marzo y podrán participar libremente en cualquier proyecto, así sea en Hollywood o con sus organizaciones beneficas.