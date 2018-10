La decisión de Shawn Mendes que genera revuelo en redes sociales

Estados Unidos.- El intérprete canadiense Shawn Mendes ha revelado a través de su cuenta de Twitter que realizará un cambio en su aspecto, decisión que ha causado furor por más de una razón.

El cantante, quien se ha posicionado como uno de los artistas jóvenes más influyentes en la actualidad, reveló que quiere dejarse crecer la barba, cuando tal 'look' nunca ha sido parte de su imagen.

Para variar, Shawn Mendes escribió sus intenciones de hacer ese cambio en español.

Estoy Creciendo Mi Barba — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 28 de octubre de 2018

Por supuesto, los fans latinos de Shawn Mendes han expresado su emoción por el hecho de que el canadiense escriba algunos tuits en español. Asimismo, algunos internautas se han mostrado a favor y otros en contra de que se deje la barba.

Shawn Mendes, quien recibió su gran oportunidad en la música tras iniciar a cantar en la extinta red social Vine, promociona su más reciente producción discográfica homónima, la cual incluye los éxitos Lost in Japan, In my blood y Queen.

Recientemente, el cantante lanzó una versión remix con el músico Zedd de Lost in Japan.