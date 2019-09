La dinastía Derbez da detalles del estreno de su nuevo reality show

Ciudad de México.- Este lunes, integrantes de la familia Derbez informaron del lanzamiento de su propio reality, en el cual todos convivirán mientras están de viaje.

Fue el conductor Alan Tacher, junto a Eugenio, los cuales dieron detalles del programa en Hoy y Despierta América.

Hasta el momento se sabe que este reality será lanzado el próximo 18 de octubre a través de algunas plataformas digitales.

Lo platiqué con mi familia y les dije: me están ofreciendo si documentamos esto. Como que no nos pareció muy buena idea al principio, teníamos muchas dudas. Les dije: documentemos el viaje. A mí me sirve como un registro para mis hijos, mis nietos, un recuerdo para toda la familia, pero si no estamos de acuerdo y no nos gusta, no sale al aire”, comentó.