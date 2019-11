La directora de 'Obi-Wan Kenobi' comenta más detalles sobre la trama

Estados Unidos.- Sin lugar a dudas, la franquicia de Star Wars, tiene un universo bastante basto para contar sus historias, desde el estreno de la primer cinta estrenada en 1977, Episode IV: A New Hope, la saga ha estado expandiéndose a muchos medios tales como películas, series animadas y de acción real, videojuegos, comics, novelas y mucho más.

No obstante, desde el reciente estreno de la serie en Disney Plus, The Mandalorian, los fans han estado a la espera de nueva información acerca de la serie, que a su vez iba a ser primeramente una película, estamos hablando de Obi-Wan Kenobi.

A principios de noviembre, el actor Ewan McGregor, hombre que interpreta al ya mencionado Obi-Wan desde Episodio I: The Phantom Menace, había comentado ciertos detalles sobre la trama de la serie.

En esta ocasión, en una entrevista con The New York Times, la directora de la serie de Kenobi, Deborah Chow, reveló algunos detalles nuevos sobre la trama del programa episódico.

Hay tanto que contar entre Revenge of the Sith y A New Hope que no se ha explorado, la idea de comenzar un viaje de personajes a los que le sumas la política y toda la grandeza del imperio, unido a todo lo que está sucediendo, es emocionante. Parece un período adecuado de la historia de la saga y, a veces, eso es muy difícil de contar en sólo dos horas"

En las películas de dos horas, siempre estás obligado a que la acción y la trama se muevan especialmente rápido, y pasen de una secuencia de acción a otra"

Aquí hay muchos más aspectos de la narración que me parecen interesantes. La situación es muy compleja, tanto para Obi-Wan a nivel personal como para el estado de la galaxia, necesitas tiempo para explorarla", finalizó Chow.

No hay que olvidar que esta serie, llegará a la plataforma de Disney Plus, en algún momento de 2021.