La disculpa de Justin Bieber por hacer comentarios racistas en el pasado

Estados Unidos.- Justin Bieber se pronunció en contra del racismo no sin antes volver a disculparse por los comentarios hirientes y racistas que él hizo en el pasado, cuando era un adolescente.

Esta semana, el esposo de Hailey Bieber compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que muestra la frase "oponte al racismo", publicación con la que exhortó a sus seguidores a alzar la voz contra esta ideología que da paso a la discriminación.

Cuando era joven, yo era inculto y dije cosas realmente hirientes sin saber el poder de mis palabras. El racismo todavía prevalece y quiero usar mi voz para recordar que todos somos seres humanos e igual de valiosos ante Dios", escribió el cantante en la descripción del post.

En 2014, el intérprete de Love Yourself acaparó titulares luego de que surgiera material de su documental Never Say Never (2011) en el que aparece diciendo repetidamente ofensas y comentarios despectivos para culiminar un chiste.

Poco después de que el material se hizo público, Justin publicó un pronunciamiento para intentar explicar sus acciones y disculparse.

Como niño, no entendía el poder de ciertas palabras y cómo estas pueden herir. Pensé que estaba bien repetir palabras hirientes y chistes, pero no me daba cuenta en ese tiempo de que eso no era divertido y que de hecho mis acciones estaban continuaban la ignorancia", escribió entonces el intérprete.

Gracias a amigos y a mi familia aprendí de mis errores, crecí y me disculpé de lo que hice mal. Ahora que estos errores del pasado se han vuelto públicos, necesito disculparme otra vez con todos aquellos a los que ofendí. Lo siento mucho", continuó.