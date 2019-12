La dura confesión de Khloé Kardashian sobre infidelidades de su ex

Estados Unidos.- Khloé Kardashian desearía que Tristan Thompson, su expareja y padre de su hija, nunca hubiera sido infiel, confesión que hizo en redes sociales y luego de un polémico capítulo del reality Keeping Up With The Kardashians.

Sin ningún tipo de atadura, la celebridad respondió un comentario que una usuaria de Twitter hizo para externar ese mismo deseo: Que el jugador de los Cleveland Cavaliers no hubiera sido desleal a Khloé.

¡Desearía que Tristan nunca lo hubiera arruinado (engañado a Khloé)! Él y Khloé se veían muy lindos juntos", escribió la internauta y fan del famoso clan Kardashian-Jenner.

La madre de la pequeña True Thompson no solo respondió al comentario afirmando que ella hubiera deseado lo mismo, sino que también habló sobre lo que ha significado para ella la copaternidad.

Igual bebé, igual #KUWTK pero llevamos muy bien copaternidad ahora mismo. Es un gran espacio para estar. La copaternidad es un espacio muy difícil", respondió Khloé, además de expresar que sentía mucho respeto por los padres de familia que llevan una relación de copaternidad.

La revelación de la famosa llegó luego de la transmisión del más reciente episodio de Keeping Up With The Kardashian, en el cual se mostró el momento en que Khloé recibió un espectacular anillo de diamante rosa de parte de Tristan, además de un collar de diamantes que el basquetbolista envió al hotel en el que había organizado un evento en Connecticut.

¿Acepto cosas como estas? No sé qué hacer", se aprecia que expresa una conflictuada Khloé al ver los obsequios de su expareja.

Últimamente, Tristan me ha estado diciendo que lo siente y que me ama y me aprecia, pero ahora mismo lo más que puedo tener es una relación de copaternidad. Y realmente creo que Tristan quiere más que eso, pero no es lo que quiero", agregó la celebridad.

Luego de recibir los obsequios, Khloé llamó por videollamada a Tristan y habló sobre su gesto.

Oh Dios mío, no eras así de lindo cuando estábamos juntos, pero muchas gracias", bromeó Khloé.