La escena del sándwich de 'Endgame' guarda un significado que no esperabas

Los Ángeles, EU.- En el primer tercio de Avengers: Endgame , la película ofrece un breve momento de ligereza cuando Natasha Romanoff amenaza con lanzar su sándwich a Steve Rogers. Y aunque probablemente no se le prestó mucha atención a este pequeño y lindo intercambio de palabras, el film hizo una profunda inmersión en el momento ya que podría estar refiriéndose a una de las primeras conversaciones que Marvel y Sony tuvieron sobre la incorporación de El hombre araña en las películas de Marvel.

Para refrescar la memoria, la escena de la Viuda Negra aparece en uno de los momentos más bajos de la heroína, cuando está sentada, cansada en el Compuesto de los Vengadores mientras come un sándwich de mantequilla de cacahuate y se sumerge en su miseria.

El Capitán América visita la morada solitaria de Nat, quien señala algunas de las ventajas de vivir en un mundo donde ha muerto la mitad de la población, como las aguas más limpias y las ballenas en el Hudson. En respuesta, Nat le dice a Steve que si él sigue intentando hacerle ver el lado bueno del chasquido, lo golpeará en la cabeza con su sándwich.

La escena del sándwich con Natasha

La escena conecta este momento con una plática entre el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y la ejecutiva de Sony, Amy Pascal, como se relata en el libro de Ben Fritz en 2018 The Big Picture: The Fight for the Future of Movies. Para dar contexto, la reunión se realizó aproximadamente un año después del lanzamiento de El increíble Hombre araña 2.

Los decepcionantes resultados de la película de 2014 en la taquilla mató los planes de Sony para un universo cinematográfico más amplio, por lo que Feige se acercó a Pascal con una nueva idea:

En un almuerzo en un patio fuera de la oficina de Amy Pascal, en el verano después de la cinta de Spider-Man, Kevin Feige le habló a su compañero ejecutivo creativo sobre los beneficios de que Marvel Studios produjera la próxima película, para que Peter Parker pudiera unirse al mismo universo cinematográfico que Iron Man, Capitán América y Thor. Amo a Spider-Man y quiero ayudar", le dijo a ella ".

Por supuesto, ahora sabemos que Pascal finalmente aceptaría a Feige su oferta, pero en ese momento ella no aceptó del todo la sugerencia:

Pascal estaba tan ofendida, que tiró su sándwich a Feige y le dijo, juguetonamente pero con sinceridad, que 'se largaran de aquí'. Darle la vuelta al personaje sería un insulto, pensó, no solo para ella, sino para todo el estudio ".

¿Podrían los Avengers: Endgame haberse inspirado en este incidente de lanzamiento de emparedados? ¿O es solo una coincidencia?.