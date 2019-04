La estrella infantil de la BBC Mya-Lecia Naylor muere inesperadamente

Estados Unidos.- El pasado 7 de abril la estrella infantil de la BBC, Mya-Lecia Naylor de 16 años falleció tras desmayarse.

Se desconocen las causas de su muerte hasta el momento.

La joven murió el 7 de abril pero la noticia se hizo pública hasta el día de hoy. La agencia con la que trabaja A&J Management manifestó que el fallecimiento sucedió un poco después de su colapso en el set de grabación.

Ella era brillante en nuestras pantallas, tanto en Millie Inbetween como en Almost Never y nos parece increíble que no vaya ser más parte de nuestro viaje’’, declaró Alice Webb, directora de la sección infantil de la BBC.