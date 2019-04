La exnovia de Vega Gil revela que conoce a la mujer que lo denunció por la red

Ciudad de México.- Patricia Peñaloza, expareja sentimental del fallecido músico Armando Vega Gil, desató polémica al revelar al programa de televisión Ventaneando que conoce a la persona que denunció al que era el líder del grupo Botellita de Jerez.

Además señaló que Gil Vega era una persona atormentada y depresiva, Peñaloza también asegura que una de las chicas que estuvo involucrada en el caso del supuesto acoso la contactó. Le dijo que la chica que denunció al músico estaba destruida.

Así lo dijo:

Me buscaron porque me dijo que estaba muy asustada de que le fuera a pasar algo, entonces lo que yo hice fue ofrecerle un intercambio, le dije: ‘te ofrezco ayudarte a darte protección con instancias de derechos humanos y con periodistas para protegerte, pero tú haz un video y mi amiga le comentó y le dijo que no, le dijo: no, mejor no quiero saber nada, no quiero que nadie sepa quién soy ni mi nombre."