La extraña tradición que rapero obliga a cumplir a su hija en cada cumpleaños

Estados Unidos.- El rapero, TI, recientemento reveló la extraña tradición que él y su hija, Deyjah Harris, siguen cada año sin falta despúes del cumpleaños de ella durante una entrevista para Ladies Like Us, lo que hizo que los conductores llamaran "prisionera" a la joven de 18 años.

TI confesó que es bastante cuidadoso con la sexualidad de su hija, por lo que desde que su hija mayor cumplió los 16 cada año van juntos al ginecólogo para que inspeccionen el himen de la chica y así asegurarse de que aún continué siendo virgen.

Y sí, no solo hemos tenido la conversación [sobre el sexo], tenemos viajes anuales al ginecólogo para revisar su himen. Diré que a partir de su cumpleaños número 18, su himen aún está intacto", dijo el rapero TI.

El rapero relató que por la ley de confidencialidad médico paciente, la chica debe firmar una carta en la que permita que el doctor le revele los resultados del examen a su padre, mismo que el convence año con año a su hija de firmar.

Esto resultó ser algo bastante "extraño" y "extremo" para los entevistadores que le cuestionaron si no sentía que exageraba, ante lo que el respondió que creía que hacia lo que todo padre debería de hacer, además de asegurar que en un futuro su hija se lo agradecera enormemente, pues solo evita que se haga un daño inecesario antes de tiempo.

Cabe mencionar que el cantante tiene un hijo de 14 años que confesó ser sexualmente activo, ante lo cual admitió no estar muy contento pero también mencionó que es diferente el sentir de la virginidad de una chica a lo de un chico señalando que no hay padre que no piense igual.