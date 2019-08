La famosa quinceañera, Rubí, cumple 18 años ¿celebrará con fiesta masiva?

Matehuala, San Luis Potosí.- Este 31 de agosto Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, llegará a la mayoría de edad y al contrario de sus XV años, la potosina reveló que en esta ocasión no quiere fiesta.

Durante una entrevista para la agencia EFE, Rubí recordó cuando en diciembre de 2016 celebró su quinceañera masivamente y con miles de invitados en el pequeño pueblo de La Joya.

No recuerdo mucho, solo que bailé el vals y la gente estaba muy feliz. Vi a mucha gente y me agobié”.

Actualmente la famosa quinceañera se encuentra estudiando la preparatoria, sin embargo, no descarta volver a tocar puertas en la industria.

Rubí recordó que la fama por sus XV años también le trajo dolores de cabeza, pues ha sido víctima de memes y burlas en redes sociales.

Todavía me duran las burlas. Las personas son así, van a hablar bien y mal. Pero para serte sincera es algo que no me interesa ni me importa”.