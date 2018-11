La fotografía de Irina Baeva que levanta sospechas de embarazo entre sus fans

Nueva York, EU.- Luego de que Irina Baeva negara durante un encuentro con medios que esté embarazada, y de que incluso expusiera no haber estado enterada de esa especulación, la posibilidad de que la actriz espere un bebé ha vuelto a ser tema de conversación.

Irina se encuentra en Nueva York por compromisos de trabajo, desde donde ha compartido fotografías en las que disfruta de icónicos lugares como Central Park y el puente de Brooklyn.

Una de dichas imágenes ha despertado la sospecha en sus seguidores de redes sociales sobre si está a la espera de un retoño, ya que argumentan que parece lucir una pancita de embarazo.

Algunos internautas no consideran que Irina dé señales de embarazo y muchos otros han aprovechado la sección de comentarios para destacar la belleza de la actriz.

Sobre la especulación que surgió hace unos días de que ella y Gabriel Soto, con quien se ha indicado mantiene un romance, esperarían un hijo juntos, la actriz rusa dijo:

No me enteré, estaba embarazada y no me enteré. No chicos, es totalmente falso. Igual, no hay que hacer caso a todo lo que dice la gente porque realmente hay muchos inventos, y el día de mañana se inventa cualquier cosa. No, totalmente falso, yo no me enteré", expuso la actriz rusa.