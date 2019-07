VIDEO: La fría respuesta de Gabriel Soto sobre si volvería con Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Gabriel Soto fue cuestionado sobre los rumores que aseguran que una publicación que hizo Geraldine Bazán con respecto a que solo le hacía falta su príncipe azul iba dirigida a él.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, el actor mexicano dejó en claro que fuera de cámaras lleva una excelente relación con la madre de sus hijos; sin embargo, eso no significa que haya alguna posibilidad de retomar un romance con ella.

Eso es como bien dices, una interpretación, yo no puedo hablar sobre lo que ella opine o hable o escriba, yo no creo que sea hacía mi porque lo nuestro terminó hace dos años ”.

No obstante, Gabriel reveló que antes de este final, luchó por salvar su relación con Bazán.

Desgraciadamente cuando algo termina después de tanto tiempo, y después de tanto luchar, luché y luché por más de un año contra chismes, contra imputaciones que no me correspondían, contra cosas demasiado delicadas que se me echaron encima, pues llega un momento donde ya no hay cosas (que fomenten la relación)”.