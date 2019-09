"La gratitud se me desborda":María León interpreta a 'Roxie' en 'Chicago Musical'

Ciudad de México.- La cantante, María León, sorprendió a sus compañeros del medio y seguidores, al comunicar que sería 'Roxie Hart' en Chicago Musical.

En la imagen, sale la artista, vestido de los años 50's, con el cabello corto y risado, de color cobrizo, con un vestido de transparencia negra con encaje y un maquillaje muy de la época.

Por su parte, escribió que no sabía como explicar lo que le hacia sentir el papel en su vida y comunicó que estaba muy agradecida, tanto que se le ‘desbordaba’ el corazón.

Roxie Hart: No sé cómo explicar lo que me hace sentir que llegaras a mi vida, ni como controlar la gratitud que se me desborda del corazón, solo sé que prometo cuidarte y respetarte, tratar de hacerte justicia con todo mi ser, entregarme en cuerpo y alma para que nos demos vida juntas”.