La hermana de Isaías Gómez no reconoce a Sharis Cid como su cuñada

Ciudad de México.- Edelmira Gómez, hermana de Isaías Gómez, negó rotundamente que Sharis Cid fuese su cuñada y solo la consideró la pareja sentimental de su difunto hermano.

Después del asesinato, las autoridades reconocieron a Sharis Cid como la concubina de Gómez, pero en una entrevista, Edelmira mencionó que la actriz ni siquiera vivía con él, por lo que no la consideraba como su cuñada.

No vivían juntos desde marzo, no era concubina, era su pareja, no vivían juntos, es lo que nosotros sabemos y ya, pero nosotros estamos por Isaías, estamos por Héctor y ya, gracias a Dios, Héctor se va con nosotros”, indicó.