La hija de Niurka Marcos 'impacta' con sus fotografías en las redes sociales

Ciudad de México.- La actriz extranjera Niurka Marcos se ha destacado en el mundo de la farándula, por su trabajo, su sensual figura y por su carácter y sin duda la que parece seguir sus pasos en su hija, Romina Marcos.

La joven ha deleitado ha sus 174 mil seguidores en Instagram con sus atributos, pues hace poco publicó una imagen con un bralette CK, con un short holgado y una sudadera, todo el conjunto de color blanco.

Acompañó a la foto con el comentario: "You should see me in a crown"(Deberías verme en una corona).

La foto ha recibido 19 mil 667 comentarios donde adulan a la hija de la actriz, en unos se pueden leer que le dicen:

Tiene candela, igual que su mamá, preciosaaa...Diosa… Me caso señores”, comentaron los internautas.