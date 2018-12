La hija de Pepe Aguilar es criticada por mostrar joyas en foto y ella responde

Ciudad de México.- La jovensita Ángela Aguilar, hija del legendario y famoso Pepe Aguilar recientemente ha causado controversia en redes sociales. Gran parte de su fama es gracias a que es una magnífica cantante, al igual que su padre.

Ángela fue duramente criticada y llamada "presumida", luego de que publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece llena de joyas de oro.

La joven cantante tiene miles de seguidores la red socia, a quienes comparte todos sus proyectos personales y como cantante. Su carrera artística cosecha cada vez más frutos.

Desde que su fiesta de XV años se viralizó, el mundo de la farándula no ha parado en interesarse en la vida de la guapísima hija de Pepe.

Volviendo a las críticas que recibió en la fotografía donde aparece llena de joyas de oro, Ángela no lo pensó dos veces y respondió directa y contundentemente durante una rueda de prensa lo siguiente:

Lo que llevaba colgado era una una Virgen de Guadalupe de mi abuela Flor que le regaló a mi mamá por hacerle su documental [...] No necesariamente era: 'ay véanme, tengo muchísimas cadenas'. No, no soy rapera", respondió contundente.