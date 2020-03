¡La humilló! Pareja de Kimberly Loaiza revela que "se comería" a Natti Natasha

Ciudad de México.- Juan De Dios Pantoja subió un nuevo video a su canal de YouTube donde tuvo como invitado al cantante Ovy On The Drums, mejor conocido como Ovy, quien participó en la dinámica, comer, matar y casar’.

En la primera ronda no se vieron tan comprometidos con las personalidades que les salieron a ambos, que entre risas, seguían nerviosos por que el juego aún no acababa. La segunda tuvieron que verse comprometidos porque salieron artistas con los que han colaborado y sobre todo porque son fuertes artistas.

La tercera ronda fue donde Pantoja se puso bastante nervioso porque le salió Kimberly Loaiza, quién es su pareja y madre de su hija Kima, el segundo papelito que salió fue Ñengo Flow y Natti Natasha a lo que Ovy solo se rió pero Juan De Dios dijo: “Obviamente me caso con Kimberly, la amo pero seguro me pedirá el divorcio porque a Natti me la como”.

Le vamos a dar… cariño, cariño”, fueron las palabras del youtuber durante su cuarta ronda al decir que se acostaría con Marina. Pero todo se trató de una dinámica para su audiencia.