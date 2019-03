La imagen de Fernando Carrillo que despierta pícaros piropos de sus fans

Ciudad de México.- Una vez más, Fernando Carrillo sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una sugerente fotografía de su cuerpo.

Muy poco después que su nombre acaparara titulares por la supuesta conversación que revelaría que entre él e Irina Baeva existió un coqueteo, el actor empleó su cuenta de Instagram el pasado viernes para compartir una imagen y mostrar a sus fans cómo había despertado ese día.

Tú cómo te despiertas?? Feliz fin de semana. Los amo! Quiéranse y acéptense y no permitan que NADIE le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy viernes. Feliz y bendecido. Y tú? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pawnnnnnnn!! Semi despierto”, escribió el actor al pie de la selfie en la que aparece frente a un espejo, portando ropa interior amarilla y una camiseta.