La impactante audición de Carlos Rivera para entrar a 'La Academia'

Ciudad de México.- El video de un canal de YouTube muestra la primera audición de Carlos Rivera en Veracruz previo a su ingreso a la tercera temporada de La Academia, programa que conquistó el oriundo de Tlaxcala.

En la grabación se aprecia al cantante mientras interpretaba el tema Usted se me llevo la vida de Alexandre Pires, sencillo que también cantó durante el programa.

En las imágenes se puede apreciar a un Carlos Rivera demasiado delgado y con un peinado totalmente diferente.

La vida después de reality show fue muy diferente para el intérprete, pues el camino para hacerse de un nombre en la música estuvo lleno altibajos. Incluso Carlos narró esta situación durante su estancia en La Voz México como coach.

Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con TV Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera.