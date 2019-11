La impresionante reaparición de Halle Berry con increíble cambio físico

Estados Unidos.- La actriz , Halle Berry, hace un par de días dejó impactados a sus millones de seguidores en Instagram con el increíble cambio físico que logró obtener a lo largo de varios meses con el estricto entrenamiento y dieta a los que se sometió para su próximo filme, Bruised.

Brusied es la próxima película en la que se verá a la también modelo interpretando a una boxeadora retirada, misma que también va a dirigir.

Halle compartió en su red social uan foto en la que se le ve con un pañuelo azul envolviendo su cabeza, ropa deportiva y una gran sonrisa, mientras se alza la blusa y muestra sus muy marcado abdomen.

Sin duda Berry impresionó a sus seguidores quienes le hicieron saber mediante 'likes' y comentarios lo mucho que les encantó este cambio.

No hay ninguna sensación mejor que fijarse un objetivo y superarlo. De cara a la película Bruised yo me había propuesto conseguir unos abdominales marcados y hoy por fin puedo decir que lo he logrado. ¡Es una satisfacción increíble!", escribió Halle.