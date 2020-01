La inapropiada broma de Ricky Gervais de Andrés en los Golden Globes

Estados Unidos.- El polémico comediante, Ricky Gervais, este 2020 regresó con su peculiar sentido del humor a los Golden Globes, en donde realizó una inapropiada broma acerca de Leonardo DiCaprio en la que incluyó al Príncipe Andrés.

Durante el negro humor de Gervais mencionó el gusto del conmemorado actor, Leonardo, por las mujeres más jóvenes que él, que causó gracia, y en el que agregó al tercer hijo de la Reina Isabel II lo que fue considerado de inapropiado debido al escándalo en el que esta envuelto por pedofilia.

Leonardo DiCaprio asistió al estreno de On Once Upon A Time ... In Hollywood y al final, su cita era demasiado vieja para él, incluso el Príncipe Andrés es como: 'Vamos Leo, amigo. Tienes casi 50 años'".