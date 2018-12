La incómoda discusión entre Legarreta y Mijares sobre el futuro de Lucerito

Ciudad de México.- A pesar de que Mijares incluyó a su hija en su más reciente producción discográfica, el cantante manifestó su descontento luego de que Andrea Legarreta le cuestionara si dejaría que la niña que procreó con la cantante Lucero se dedicara al mundo artístico.

Durante la entrevista que brindó en el Programa Hoy, el cantante subrayó que contrario a lo que se ha especulado en diversos medios de comunicación, la participación de su hija solo fue como parte de un regalo de cumpleaños y no porque tenga deseos de debutar como cantante.

Posteriormente Andrea le cuestionó: “¿ella quiere?”, a lo que el artista respondió: “yo espero que no”.



Inmediatamente Legarreta replicó:

Pero luego no es lo que queremos los papás, luego no es lo que nosotros queramos, queremos que sean felices, y si a ti te dieron la oportunidad ¿por qué no se la darías?”