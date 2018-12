La inesperada respuesta de Cristian Castro a rumores de que toma biberón

Estados Unidos.- Cristian Castro acapara titulares desde hace meses por más de una razón, sin embargo, uno de los más polémicos motivos son los poco comunes hábitos que tiene el cantante según las declaraciones de su exesposa, Gabriela Bo.

Durante su participación en un programa televisivo, la expareja del 'Gallito' feliz dijo que Cristian tomaba biberón de forma constante, algo que pudo observar en el relativamente corto matrimonio que tuvo con el cantante.

A varios meses de que Gabriela generara revuelo con dichas declaraciones, Cristian Castro ha sido cuestionado sobre la situación durante su visita al programa El Gordo y la Flaca.

Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ay que niñito, eres un bobito", ha trascendido que reveló el cantante en el programa.