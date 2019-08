La insólita forma en la que Nicolas Cage convencería a Johnny Depp de ser actor

Estados Unidos.- Los amantes de títulos como Piratas del Caribe, El joven manos de tijeras o Sombras tenebrosas, sin imaginárselo, podrían estar en deuda con Nicolas Cage, ya que el actor asegura que fue él quien convenció a Johnny Depp de darle una oportunidad al mundo de la actuación, esto cuando el intérprete de 'Jack Sparrow' ambicionaba una carrera en la música.

En entrevista para The New York Times Magazine, Cage reveló que en la década de los 80 y durante un juego de Monopoly, simplemente le lanzó la pregunta a un indeciso Depp sobre por qué no probaba suerte como actor.

El actor compartió que en ese tiempo Johnny Depp rentaba su apartamento en Los Ángeles, que estaba “vendiendo bolígrafos” para sobrevivir y que batallaba para consolidarse como cantante, por lo que él lo presentó con su agente.

Éramos buenos amigos, y jugábamos Monopoly, él estaba ganando un juego, volteé a verlo y le dije: ‘¿Por qué no simplemente intentas con la actuación?’”, relató Nicolas Cage.

Él quería ser músico en ese tiempo, y me dijo: ‘No, no sé actuar’. Y yo le dije: ‘Yo creo que sabes actuar’”, continuó el intérprete.

Nicolas contó que él envió a Johnny Depp con su agente, quien pronto lo dirigió hacia su primera audición, en la cual logró quedarse con el papel.

Ella (la agente) lo envió a su primera audición, la cual era Pesadilla en la calle del infierno. Él obtuvo el papel ese día. Las revelaciones no suceden de la noche a la mañana. Pero pasó con él”, narró Cage.

Como se ha de recordar, Depp interpretó a 'Glen Lantz' en la icónica película de terror, y tres años después participó en el show de televisión 21 Jump Street, el inició de una fructífera carrera que contrasta con su controversial vida personal.

Pese a que el empuje de Nicolas Cage dirigió los esfuerzos de Depp hacia el ámbito hollywoodense, el actor no se ha alejado del todo de la música, pues en 2015 formó el supergrupo de tributo al rock Hollywood Vampires.