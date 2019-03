La joven que se volvió estrella erótica con fotos tomadas por su mamá

Manchester, Inglaterra.- La vida de Beth Spiby cambió de la noche a la mañana cuando descubrió que su figura era objeto de interés para los demás y comenzó a crear contenido erótico con la ayuda de una inesperada cómplice: su mamá.

De acuerdo con The Sun, la joven británica, actualmente de 22 años de edad, contó en el programa Shipwrecked los detalles de su peculiar camino hacia convertirse en una estrella erótica y lograr ganar 120 mil euros al año (más de dos millones y medio de pesos) con la venta de contenido subido de tono para sus clientes.

Según el diario británico, Beth Spiby solía trabajar en un establecimiento de comida, sin embargo en un determinado momento tomó una decisión y comenzó a pedirle a su madre Jane que la fotografiara y grabara de forma explícita, material que le hace llegar a sus suscriptores por 12 euros al mes.

Pese a que la joven ya contrató a un fotógrafo para que capte las imágenes más gráficas, Beth expuso que su mamá sigue interviniendo en gran medida en lo referente a su carrera online.

Cuando comencé ella solía tomar las fotos todos los días… Obviamente ella no hace nada muy explícito, porque eso sería cruzar la línea. Es más imágenes con ropa interior con mi mamá ”, compartió Spiby a The Mirror.

Cuando Beth se percató de que aparecer en un documental en 2015 aumentó su número de seguidores, decidió abrir una cuenta de ‘solo fans’ en 2017, donde posteaba contenido subido de tono que los suscriptores podían ver por una cuota fija.

Según lo descrito por la joven, en la primera semana logró ganar 10 mil euros, por lo que comenzó a enfocarse en ese trabajo.

Inicialmente era mi mamá quien me tomaba todas las fotos, incluso las más lascivas. Eran ropa interior y ‘topless’. Se hizo más explícito en la medida que me sentía más cómoda”, indica The Sun que expuso Beth.