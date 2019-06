“La llamada está editada”: Ex de Gómez Mont tras acusación de no ver a sus hijos

Ciudad de México.- Javier Díaz, exesposo de Inés Gómez Mont, volvió a hablar para la revista TV Notas sobre la controversial ‘guerra’ de declaraciones que mantiene con la conductora, ya que aseguró que la llamada que esta publicó en Instagram para señalar el supuesto desinterés que él mostraría hacia sus hijos está editada, y que otras pruebas que ha presentado en su contra son una trampa.

Como se ha de recordar, hace unos días el empresario expuso a la revista de espectáculos que no ha podido ver a sus hijos en cuatro años porque Inés Gómez Mont no se lo ha permitido, y que los problemas entre ambos, en cuanto a las visitas de los niños, comenzaron cuando él inició su relación con su actual esposa, Carla, ya que la conductora no quería que los pequeños convivieran con ella.

Inés respondió a las acusaciones con un video publicado en Instagram, en el cual presentó capturas de pantalla de conversaciones con Javier Díaz y una llamada, esto para probar el desinterés de su exmarido en los hijos que procrearon juntos: Inesita y los triates.

Eso es cien por ciento mentira. Luego de la separación, firmamos un acuerdo y fijamos que vería a mis hijos cada 15 días, y aunque yo vivía en Monterrey, con todo el gusto del mundo viajaba a la Ciudad de México para ver a mis niños, pero sólo me duró un año el gusto, hasta que me impidió seguirlos viendo”, aseguró Díaz en una nueva entrevista para TV Notas sobre el supuesto abandono de sus hijos del que lo acusa Inés.

El empresario explicó que Gómez Mont tenía la llamada expuesta en redes sociales “muy bien planeada, porque antes de ese audio grabado a la mala, yo le había marcado una y otra vez a Inés, como ha sido en los últimos cuatro años, para ver a mis hijos, sólo para eso le marcaba y lo sabe, y me colgaba una y otra vez”.

Una de las veces que me responde y fue cuando me grabó; lo primero que me dijo fue: ‘Javier, quiero renovar los pasaportes de los niños’. Esa llamada está editada porque no duró el tiempo que ella menciona y no muestra que le dije: ‘Inés, vamos a hacer las cosas bien por los niños, vamos a retomar las visitas cada 15 días’. Antes de llamar, ella sabía que yo tenía un compromiso y que no podía ver a mis pequeños”, externó el empresario a la revista.

Javier Díaz asegura que en ese momento Inés acordó con él que fuera a ver a sus hijos, lo cual hizo, para después supuestamente darse cuenta de que la conductora le había jugado otra trampa.

Yo regresé a los niños el domingo y el lunes me mandó a una persona que trabaja con ella para firmar el permiso de la renovación, y confiando firmé los documentos y de nueva cuenta perdí todo tipo de comunicación con Inés y con mis hijos”, explicó.

Además de desmentir otras declaraciones y asegurar que él nunca dejó de pagar la pensión de sus hijos, Javier Díaz externó que en una ocasión grabó una sesión con la psicóloga que supuestamente debía visitar por condición de Inés Gómez Mont para ver a sus hijos.

Asegura que la especialista le indicó que su hija Inesita lo extrañaba mucho y que él debía ser más constante en las visitas a sus hijos. Finalmente, el empresario expone que concluyó que su expareja “no entiende que a quienes está dañando es a ellos”.