¿La nueva Mariah Carey? Danna Paola posa y canta con entallado vestido rojo

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Danna Paola impactó con un video que subió a sus redes sociales con motivo de la Navidad durante el último concierto de La Academia.

En la grabación Danna sale con un corto, entallado y brillante vestido rojo, momento en el que comenzó a caminar y cantar la famosa canción navideña All I want for christmas is you, de Mariah Carey artista con la que fue comparada por los internautas.

Sus fanáticos comenzaron a decir que es una mujer muy talentosa y además hermosa.