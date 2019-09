¿La nueva Mhoni Vidente? Martha Higareda revela que predice el futuro

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Martha Higareda, sorprendió a todos al confesar que desde que era niña ha sufrido de sueños premonitorios, que tarde o temprano se cumplen.

Además, reveló que a los 11 años soñó que iba a trabajar en el cine: "Me desperté y le dije a mi hermana, 'Miri, ¿sabes qué soñé?, cuando seamos grandes vamos a producir películas y vamos a hacer cine'. Las dos nos acordamos perfecto y hoy por hoy estamos aquí haciendo esto".

Asimismo, Higareda confesó que también que ha precedido otras cosas que no tienen que ver con ella, como algunos embarazos de su familia.

He predicho que una tía se embarazó, he predicho 'no, tú vas a tener gemelos', cosas así que me pasan en sueños”, aseguró.