La nueva serie de 'The Lord of the Rings' se filmará en Auckland, Nueva Zelanda

Wellington, Nueva Zelanda.- La próxima serie sobre The Lord of The Rings se rodará en Nueva Zelanda, este proyecto de Amazon Studios iniciará su rodaje en la ciudad de Auckland.

Nueva Zelanda fue también el lugar elegido para rodar la exitosa trilogía de Peter Jackson sobre los libros escritos por J.R.R. Tolkien.

Buscábamos la localización para dar vida a la belleza de la Segunda Edad de la Tierra Media, necesitábamos encontrar un lugar majestuoso, con costas vírgenes, bosques y montañas", dijeron los guionistas J.D. Payne y Patrick McKay.

Markella Kavenagh y Will Poulter son, hasta ahora, los dos únicos actores confirmados para el reparto de esta gran apuesta de The Lord of The Rings.