La opinión que tienen los Backstreet Boys sobre las bandas de K-Pop

Viña del Mar, Chile.- Su regreso al festival después de haber debutado en Viña del Mar hace 21 años no fue el único tema por el que los Backstreet Boys fueron cuestionados en una rueda de prensa previa al gran show, ya que los reconocidos cantantes también hablaron con los medios sobre las nuevas tendencias en la industria musical.

Durante el encuentro con reporteros, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough y A. J. McLean tocaron el tema de las bandas de K-Pop, agrupaciones surcoreanas que han logrado posicionarse en el gusto de audiencias jóvenes a nivel internacional.

Cuando empezamos a viajar a Asia o Suramérica la gente no hablaba inglés. La música nos servía de traducción. Ellos ahora están haciendo lo mismo que nosotros pero en coreano. Y nos gusta porque la música une al mundo”, reportan portales que expuso Nick Carter.

La emblemática agrupación de los 90 se presentó el pasado 28 de febrero en la Quinta Vergara, concierto en el que se entregó a su público chileno a través de icónicas canciones como I Want it that way y Everybody

En el próximo mes de mayo, los Backstreet Boys iniciarán una gira mundial para la cual no descartan la posibilidad de volver a Chile a principios de 2020.