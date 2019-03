La oscura razón por la que Michael Jackson aparecería en 'Los Simpson'

Estados Unidos.- En una de las declaraciones más controversiales que ha realizado alguien tras la reciente ola de acusaciones contra Michael Jackson por presuntamente haber cometido abuso sexual infantil, el showrunner de Los Simpson, Al Jean, confesó cuál fue la estremecedora razón por la que cree que el ‘Rey del Pop’ aceptó aparecer en la serie animada.

Como se ha de recordar, hace unos días trascendió que Stark Raving Dad, el famoso episodio en el que el artista prestó su voz a un personaje que aseguraba ser el mismísimo Michael Jackson, fue sacado del aire y del servicio bajo demanda de FXX, esto después de la indignación que han generado los testimonios del documental Leaving Neverland.

En dicho filme Wade Robson y James Safechuck relatan los abusos de los que aseguran fueron víctimas por parte de Michael en su rancho Neverland.

Ahora, Al Jean ha roto el silencio sobre el tema de la eliminación del capítulo y ha expuesto que, al ser Los Simpson una serie dirigida una audiencia joven, Michael Jackson pudo haber utilizado su participación para atraer niños.

Yo creo que fue parte de lo que él usó para atraer niños. Realmente no lo sé, y debería ser muy cuidadoso porque esto no es algo que yo sepa personalmente, pero hasta donde yo pienso, eso es lo que creo. Y eso me hace sentir muy triste”, reporta Indiewire que expuso Jean a The Daily Beast.