"La pasé muy mal": Sofía Castro revela el calvario que vivió en sexenio de Peña

Ciudad de México.- Sofía Castro abrió su corazón frente a las cámaras de Mira quién baila al sincerarse y revelar que la pasó muy mal mientras vivía en Los Pinos debido a que su madre, Angélica Rivera, estaba casada con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La joven actriz confesó que vivió una adolescencia muy dura pues constantemente fue víctima de críticas por formar parte de la familia presidencial de México.

Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada", explicó Sofía.

Como se recordará, el sexenio de Peña fue uno de los más escandalosos en cuanto a decisiones y resultados, es por ello que la hija mayor de 'La Gaviota' vivió un calvario mientras intentaba iniciar su carrera de actriz.

Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie", afirmó la actriz de El Dragón.