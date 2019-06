La pelea entre William Levy y Niurka: ¿Tuvo sexo por papel en Televisa?

Ciudad de México.- Apenas en noviembre del año pasado, la vedette cubana Niurka Marcos arremetió contra el actor William Levy debido a algunos comentarios que hizo el cubano respecto a su ex, el productor Juan Osorio.

El cubano también llamó "productor de bajo grado" a Osorio, lo que desató la furia de Niurka. Además de asegurar que empezó como "desnudista", la actriz también expresó:

Así empezaste. Después tuviste un romance con la productora Carla Estrada y ella te llevó a Televisa , y cuando le preguntaron de ti, dijo: ‘no hace falta ser actor, está tan lindo, a parte me lo co%&'. Eso es escándalo papá”.

Sin tapujos, Marcos afirmó que Levy tuvo su primera oportunidad de protagónico en México gracias a la relación íntima que mantuvo con la productora Carla Estrada, misma que tampoco se quedó callada. Estrada aprovechó la entrevista que le realizó Telemundo para explicar:

Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí, pero bueno finalmente cada quien. Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”.