La película 'The Irishman' de Scorsese es reconocida como la mejor del año

Nueva York, Estados Unidos.- La cinta de Martin Scorsese, The Irishman, fue reconocida como la mejor película del año, según la National Board of Review.

Así mismo, la organización con base en Nueva York también nombro a Quentin Tarantino como el mejor director de cine por Once Upon a Time in Hollywood.

Con el objetivo de promocionar el séptimo arte, también se premió a Scorsese con el Icon Award junto con dos de los actores Robert De Niro y Al Pacino.

El reconocimiento a mejor actor de reparto fue para Brad Pitt por su papel en Once Upon a Time in Hollywood, y la mejor actriz de reparto fue Kathy Bates por Richard Jewell.