La película de 'Black Adam' presentará a la 'Sociedad de la Justicia'

Estados Unidos.- Luego de que el actor Dwayne 'The Rock' Johnson, confirmara mediante una publicación de Instagram la fecha de estreno de la tan retrasada Black Adam, este mismo hizo mención de una posibilidad más emocionante que una simple batalla con Shazam.

En una conversación con Screen Rant, The Rock mencionó, una épica pelea con Shazam está en su mente, pero no es la prioridad en un futuro cercano.

Creo que me siento muy bien con el enfoque del que estamos hablando, y todos los cineastas también lo hacen. Es una historia de origen y ahí es donde comenzamos, donde nos establecemos, y luego construimos a partir de ahí. Ahora, eso no quiere decir que Shazam no está en mi radar. Por supuesto que Shazam lo está, pero también lo está todo DC", dijo Johnson.