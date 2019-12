La película de 'Coyote vs. Acme' ya cuenta con un director designado

Estados Unidos.- De seguro en algún momento de tu infancia, fuiste testigo de las caricaturas animadas de Waner Bros, una de las más recordadas es el Correcaminos, donde El Coyote hacía todo lo posible por atrapar al veloz plumífero.

Tal vez esta noticia alegre al niño que llevas en tu interior, pues presuntamente, este personaje podría tener su propia película, la personaje que dirigirá esta entrega, sería Dave Green, conforme dicta el medio Variety.

Green, es conocido por su trabajo de dirigir Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, la película de 2016 que no terminó de gustar a los fans.

Por el momento se desconoce más nformación acerca de este proyecto del personaje de los Looney Tunes, el cual llevará el nombre de Coyote vs. Acme.