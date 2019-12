"La peor, un pu... fracaso": Actor de 'Star Wars' destroza la película 'Episodio IX'

Ciudad de México.- El actor Jake Cannavale, conocido por su participación en la serie The Mandalorian, expresó su disgusto por la nueva película de la saga, Star Wars: The Rise Of Skywalker.

Cannavale, quien desempeña un papel secundario en la producción de Disney+, dejó muy en claro que no es fanático de la última parte de la franquicia, por lo que destruyó la última obra de J.J Abrams.

¡Estoy en el universo Star Wars ahora! Así que por eso seguro que no debería hablar mal del Episodio IX, ¿verdad?. Incorrecto. Es sin duda la peor película de Star Wars. Es un pu... fracaso", expresó Jake en redes sociales.

Fui a verla y he despertado muy enojado. Ha hecho que toda la nueva trilogía sea completamente inútil. El ascenso de Skywalker (por cierto, un título estúpido) fue peor que La amenaza fantasma y Los últimos Jedi juntas", añadió.

Estas polémicas declaraciones despertó enojo entre los muchos de los seguidores de la saga, que atacaron la postura del actor, por lo que este les repondió: "He sido un gran fan desde niño, y me sentí bastante decepcionado por la holgazanería general de esta nueva trilogía".