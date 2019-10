La 'poco' entusiasta reacción de Jay-Z por logro de Beyoncé que es criticada

Estados Unidos.- Homecoming, el documental con el que Beyoncé relató la preparación de su presentación en Coachella, se estrenó en Netflix el pasado mes de abril, sin embargo, su contenido vuelve a acaparar los titulares luego de que Chelsea Clinton criticara la actitud que el esposo de la cantante, Jay-Z, muestra en un momento del filme.

Durante una secuencia del emotivo y revelador documental, Beyoncé comparte con la cámara y con quienes se encuentran a su alrededor su felicidad y emoción porque su vestuario le queda otra vez, esto debido a que ha logrado bajar de peso después de dar a luz a sus gemelos Rumi y Sir.

Este es un serio logro porque no creí sería capaz de volver a entrar en mi vestuario. Estoy usándalo y me puedo mover... esto me hace sentir muy bien porque he sacrificado mucho y he trabajado muy duro ", se escucha que dice Beyoncé mientras mueve su cuerpo para comprobar sus palabras.