La polémica rapera Cardi B roba suspiros con sensual vestido red

Ciudad de México.- Fiel a su estilo polémico, Cardi B sigue dando que hablar en las redes y medios con sus elecciones de vestuario. Ya sea dentro o fuera de las alfombras rojas, la rapera sabe cómo convertirse en el centro de las miradas y no hay más que ver sus últimos looks para darse cuenta de ello.

Hace unos días fue el foco de atención por el percance que sufrió con un mono de colores durante su actuación en el Festival Bonnaroo, un problema que la llevó a salir al escenario con una bata de baño.

Y ahora ha vuelto a hacer lo propio con un revelador vestido transparente de rejillas que lució en la celebración del cumpleaños del rapero Takeoff, compañero de grupo de su marido Offset, con quien asistió al evento.

Con esa prenda era imposible en no fijarse en la ropa interior que lució la rapera, ya que quedaba completamente expuesta. Un tanga negro y un sujetador del mismo color con el que la cantante disfrutó durante la velada. Para acompañarlas se puso unas sandalias plateadas.

Desde luego, nadie puede decir que la intérprete de I like it no arriesga a la hora de vestirse.

La artista dejó con esta atrevida elección todo su cuerpo a la vista mostrando así los tatuajes que adornan su cuerpo.