La prefieren ilegal: Piratean estreno de GOT 8 54 millones de veces

Ciudad de México.- El estreno de la última temporada de Game of Thrones rompió su récord de audiencia a comparación del último capítulo de la temporada siete, siendo ‘pirateado’ más de 54 millones de veces.

Entre HBO GO, HBO NOW y la transmisión en vivo por televisión, 17 millones 400 mil espectadores sintonizaron el capítulo Winter is Here, rompiendo el récord de 16 millones 900 mil personas en el final de la pasada temporada, informó la compañía medidora de audiencia, Nielsen.

De acuerdo con la empresa de datos de piratería Muso, el estreno de GOT 8 fue descargado o visto de manera ilegal 54 millones de veces. Además, las temporadas pasadas de la serie de HBO se colocaron en el top 25 de los programas más pirateados del mundo entre febrero y abril.

India fue el país desde el cual más vistas ilegales ocurrieron con un cúmulo de 9.5 millones de personas; le siguieron China con 5.2 millones y Estados Unidos con casi cuatro millones.