La promesa que Rocío Sánchez Azuara no pudo cumplirle a su fallecida hija

Ciudad de México.- La conductora Rocío Sánchez Azuara reveló en una reciente entrevista para Ventaneando, que ha sido muy difícil aceptar la muerte de su hija Daniela y compartió la petición que su hija le hizo antes de fallecer por el Lupus.

Me pidió que no llorara, que tratara de no llorar porque pronto nos íbamos a encontrar y que ella iba a estar mejor, que a donde quiera que se fuera iba a estar mucho mejor, y bueno, se fue agradeciéndome…