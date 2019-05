La publicación de 'La Guzmán' en la que mostraría tristeza por pleito con Frida

Ciudad de México.- En las últimas semanas Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han acaparado los titulares de noticias debido al pleito que mantienen y por el que están distanciadas.

La modelo aseguró que su madre se ha reunido con más de uno de sus ex, luego de que se señalara que ‘La Guzmán’ mantiene una relación más que amistosa con Christian Estrada.

Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación”, comentó Frida en días pasados.