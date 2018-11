La razón por la que Celia Lora decidió borrar su tatuaje de Ricky Martin

Ciudad de México.- A pesar de que Celia Lora, hija del rockero Alex Lora, era considerara como una de las más grandes admiradoras del puertorriqueño Ricky Martin, parece que ahora todo ha cambiado.

Durante la función de prensa de la obra Atracción Fatal, Celia confesó que ya no lleva el tatuaje que hace años le hiciera el cantante a un costado de sus pompis.

Ante la pregunta obligada del por qué se lo quito, Lora explicó:

Todo tiene una fecha de caducidad, ya me lo quité (…) no me gustaba, no nada más ese, varios que tenía en las piernas, no me gusta cómo se me ven, me lo borré con láser”.